SM – Barça, promessa precisa a Lautaro. E il Toro nelle ultime ore ha detto all’Inter che…

Il mancato arrivo di Dries Mertens, secondo Sport Mediaset, potrebbe irrigidire ancor di più l’Inter nella sua posizione sulla trattativa che potrebbe portare Lautaro Martinez al Barcellona. Dal club nerazzurro, infatti, non vogliono sbagliare scelte per l’attacco della prossima stagione. La trattativa con i blaugrana prosegue, anche perché il Toro avrebbe strappato una promessa di un ingaggio super e spinge con l’Inter per partire, pur senza forzare la mano.

E’ vero, come riferisce Sport Mediaset, che Mertens avrebbe preso in rosa il posto di Alexis Sanchez, ma è anche vero che Antonio Conte in questa fase chiede scelte azzeccate per non rischiare di ritrovarsi con la coperta corta come in questa stagione. L’affare Lautaro, ora in una fase di stallo, va comunque avanti.

(Fonte: Sport Mediaset)