Sky – Lautaro, Inter-Barça trattano. Ma manca ancora l’ok di Conte: tutti gli aggiornamenti

Lautaro Martinez è sempre nel mirino del Barcellona. Durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale”, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della trattativa tra l‘Inter e il club catalano. Prima dello scoppio dell’emergenza coronavirus, Lautaro era infatti destinato con quasi totale certezza a trasferirsi in blaugrana, con il Barça disposto a versare nelle casse nerazzurre un’importante somma cash, vicina ai 111 milioni di euro della clausola rescissoria.

Ora lo scenario è cambiato, dato che il Barcellona non può più garantire l’esborso cash precedente. Ecco che allora si ragiona su vari nomi da inserire nell’affare in qualità di contropartite tecniche. Si parla di Firpo e Semedo, nomi tutti da valutare. Anche perché, tra l’altro, Antonio Conte non ha ancora dato l’ok all’operazione e agli eventuali arrivi a Milano. Ma la trattativa continua.

(Fonte: Sky Sport)