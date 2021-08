Sky – Lautaro Martinez, discorso rinnovo diverso da quello di Dybala: il motivo

Gli aggiornamenti da Sky Sport sul futuro del Toro: domani è fissato l'incontro tra l'agente e i nerazzurri

Domani è in programma l’incontro tra l’Inter e l’agente di Lautaro Martinez per discutere del rinnovo del contratto. Ne ha parlato così Luca Marchetti in diretta a Sky Sport: “Lautaro Martinez dovrebbe rinnovare con l’Inter. Lui, rispetto a Dybala alla Juve, ha un anno di contratto in più, ma è la società nerazzurra a volere il rinnovo. Lo vuole da molto tempo, da prima del lockdown, ma il cambio di procuratore ha modificato tutto. Venduto Lukaku, l’Inter non può né vuole vendere anche Lautaro Martinez e si ripartirà dalla base di quella cifra proposta inizialmente. Il clima sembra essere disteso tra le parti”.