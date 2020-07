TMW – Inter, per Lautaro può cambiare tutto: pronto il rinnovo. La fumata bianca tra…

Le voci in merito ad un futuro di Lautaro Martinez al Barcellona non si sono mai placate, ma ora l’Inter sembra essere davvero pronta alla contromossa. Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb, infatti, nelle prossime settimane riprenderanno i contatti tra il club nerazzurro e l’entourage del ragazzo per discutere di un prolungamento. Scrive il portale: “La richiesta dei blaugrana c’è ed è concreta, ma nasce da un sondaggio di Lionel Messi con il calciatore.

E al momento i club non hanno parlato di cifre. Fermo restando la volontà dell’Inter di non far rientrare contropartite tecniche nell’eventuale trattativa. Oggi lo scenario più percorribile è il rinnovo con adeguamento. L’Inter vuole blindare Lautaro Martinez, allungando il contratto di un anno rispetto alla scadenza e garantendo un riconoscimento economico. E tra luglio e agosto può arrivare la fumata bianca“.