Marotta: “Emerson? Nessun contatto. Lautaro? Essere all’Inter deve essere per lui un orgoglio”

Il 6-0 contro il Brescia ha dato grande entusiasmo all’ambiente. L’Inter di Antonio Conte si è totalmente ripresa dal 3-3 contro il Sassuolo, vincendo prima a Parma e poi, appunto, contro le rondinelle con un punteggio tennistico. Ora, però, non bisogna fermarsi. Anche perché ieri sera all’Olimpico il Milan ha involontariamente fatto un favore ai cugini nerazzurri, battendo per 3-0 la Lazio di Simone Inzaghi. Il secondo posto in classifica, dunque, è potenzialmente a -1, dunque più che mai alla portata. Di fronte, il Bologna di Sinisa Mihajlovic, avversario tutt’altro che semplice.

Il tutto mentre le voci di mercato parlano di un’Inter attivissima che, dopo il colpo Hakimi, ha voglia di continuare a stupire: Tonali ed Emerson Palmieri sembrano sempre più vicini. Ai microfoni di DAZN, Marotta ha parlato così prima del fischio d’inizio del Meazza:

“Dobbiamo convivere con le partite e il mercato. Comprendo le domande sul mercato, ma dico che non c’è stato nessun contatto e non abbiamo avviato alcuna trattativa per Emerson Palmieri. Stiamo facendo delle valutazione, ma quella più importante è quella relativa a questa stagione. Lautaro Martinez? Al di là delle date e dei paletti, la considerazione più chiara è che l’Inter non vuole cedere i propri campioni e giovani interessati. Nel caso ci fosse la volontà del giocatore di andare via, valuteremo insieme. Finora questa richiesta non è arrivata. Credo che, data la sua giovane età, credo possa essere di giovamento alla sua carriera restare all’Inter. Essere un giocatore dell’Inter significa giocare in una grande squadra e deve essere un motivo di grande orgoglio“.

(Fonte: DAZN)