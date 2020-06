Lautaro, scenario stravolto. Arriva la novità che i tifosi dell’Inter non desideravano affatto

Arriva una notizia, riportata dall’edizione odierna di Repubblica, che tanti tifosi dell‘Inter avrebbero preferito non leggere. L’argomento è la trattativa tra nerazzurri e Barcellona per la possibile cessione di Lautaro Martinez ai blaugrana. E la notizia in questione è che il Barça avrebbe trovato i soldi per pagare la clausola rescissoria di 111 milioni di euro. Come? Grazie a un fondo d’investimento, pronto ad aiutare i catalani ad arrivare al Toro. Scrive Repubblica:

“La notizia è che i soldi ci sono. Un fondo è pronto a sostenere il Barcellona nell’acquisto di Lautaro Martinez (…). C’è una data di ripartenza del campionato spagnolo: l’11 giugno. Una certezza che ha attratto partner finanziari disposti ad affiancare il Barça nell’operazione in attesa di qualche inevitabile cessione che aiuti il club a rientrare della spesa e nei paletti del fair play Uefa“.

