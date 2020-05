Marotta, con una firma due schiaffi alla Juve. E un sms ‘decriptato’ a Torino: “L’Inter…”

L’Inter non si nasconde, e gioca a carte scoperte su Sandro Tonali. Le parole di Ausilio, ds nerazzurro, sono per certi versi inusuali in una trattativa importante come quella per il giovane centrocampista del Brescia. Ma l’atteggiamento da grande club è dettato dal vantaggio acquisito dalla stessa Inter grazie alla cessione di Mauro Icardi al PSG.

Con una firma, quella dell’argentino con il club francese, dunque, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno inviato ben due schiaffi alla Juventus. Il primo, vendere Icardi e realizzare una maxi plusvalenza evitando di cedere ai bianconeri, che da tempo erano sul giocatore e più volte lo avevano tentato. Il secondo, portare in cassa una somma di denaro in grado di dare un grande vantaggio ai nerazzurri nella corsa a Tonali. Un vantaggio che difficilmente verrà sprecato e che potrebbe così ‘vendicare’ l’operazione Kulusevski, poi finito alla Juventus.

Il tutto, con un messaggio non pubblico ma decriptato facilmente da tutti, soprattutto a Torino: “L’Inter è tornata. E fa sul serio“. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“A carte scoperte. L’Inter può rompere gli indugi e spingere per arrivare a Tonali. Potrebbe essere l’ultimo regalo di Mauro Icardi ai nerazzurri, oltre a una specie di passaggio di consegne. L’ex capitano, l’uomo copertina dei complicati anni post Triplete, potrebbe finire per finanziare l’operazione che proietterebbe l’Inter nel futuro con un investimento importante per il talento più conteso del momento. E vincere questa sfida di mercato con la Juve avrebbe un valore enorme anche a livello di immagine. Come un nuovo messaggio di sfida, per dimostrare che l’Inter è davvero tornata“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)