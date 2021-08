GdS – Lukaku, l’Inter avrebbe preferito cedere Lautaro: “Per il Toro una sola offerta”

La Gazzetta dello Sport analizza la posizione del club nerazzurro anche in merito a Lautaro Martinez, oltre che su Lukaku

La trattativa tra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku sta giungendo rapidamente ai titoli di coda. L'Inter, qualora accettasse l'offerta dei Blues, sarebbe poi costretta a trovare almeno un sostituto di Big Rom. La Gazzetta dello Sport analizza la posizione del club anche in merito a Lautaro Martinez:

"Il club di Zhang avrebbe fatto a meno più volentieri di Lautaro, ma sull’argentino offerte concrete (a parte lo scambio proposto dall’Arsenal con Lacazette) non sono arrivate e non arriveranno, almeno non quelle vicine agli 80-90 che vorrebbero Marotta e Ausilio. Non si sono poi sbloccate le situazioni legate a Sanchez, Vidal e Perisic, ingaggi pesanti di cui l’Inter difficilmente riuscirà e liberarsi da qui a fine mercato"