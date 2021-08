Pedullà: “Lukaku, il Chelsea arriverà a 130 mln. Potrebbe cambiare tutto solo se…”

Alfredo Pedullà, sul proprio profilo Twitter, ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda Lukaku-Chelsea

"Summit Chelsea che arriverà a 130 per Lukaku, il famoso budget di martedì 27 luglio, confermato. A costo di salire ancora. Nessuna contropartita ora, confermato. Ingaggio da 15, confermato. Potrebbe cambiare solo se ci fosse un pentimento (non dei Blues). Le contropartite non servono, servono i soldi. L’ultimo pulsante lo deve spingere".