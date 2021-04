CorSport: “Lautaro? Spettro Real. Ottimi rapporti con Camano. E già gli ex agenti…”

Secondo il Corriere dello Sport, in casa Inter farebbero bene a non sottovalutare l'interesse del Real Madrid per Lautaro Martinez

Secondo il Corriere dello Sport, in casa Inter farebbero bene a non sottovalutare l'interesse del Real Madrid per Lautaro Martinez. Il possibile nuovo agente del calciatore, Alejandro Camano, ha infatti ottimi rapporti con la Casa Blanca, che già con gli ex procuratori del Toro aveva provato a imbastire una trattativa:

"Camano ha ottime entrature nel Real Madrid e negli scorsi mesi pare che gli ex agenti del Toro, Yaque e Zarate, si fossero rivolti a lui (o da lui fossero stati contattati) per capire se Perez era interessato al talento di Bahia Blanca. Il Barcellona aveva spiegato che non aveva i soldi per soddisfare le pretese dell’Inter dopo il corteggiamento serrato pre lock down e pandemia. La risposta del Real non fu positiva e così ai due procuratori argentini non rimase altro che sedersi al tavolo con l’Inter".

(Fonte: Corriere dello Sport)