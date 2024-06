"Il colpo, perché non può essere descritto diversamente, è aver convinto Lautaro Martinez a rinnovare alle cifre desiderate. Inutile nascondere che sarebbe stato un problema cominciare la stagione con il futuro del capitano in sospeso. Ma, dopo la tensione che si era creata negli ultimi giorni, l’ad Marotta e il diesse Ausilio hanno trovato gli argomenti giusti e il Toro ha finito per accettare le condizioni nerazzurre. La partita, però, è ancora da chiudere, visto che devono essere ancora definiti i dettagli dei bonus che accompagneranno la parte fissa dell’ingaggio da 9 milioni di euro a stagione. Uno, parecchio consistente, sarà legato alla conquista della Champions. Ad ogni modo, entro la fine della settimana, ci sarà un nuovo contatto con Camaño e non è da escludere una rapida fumata bianca".