Lazaro, è cambiato tutto. Sky Austria conferma: “Possibile che vada in prestito al…”

Sembrava che una eventuale partenza di Valentino Lazaro già a gennaio non fosse in discussione e invece è cambiato tutto. Oggi, come raccontato dai nostri inviati, l’agente del giocatore ha partecipato ad un incontro in sede nel quale si è parlato del futuro del suo assistito. Un futuro un po’ meno nerazzurro, a quanto pare. Sky Austria conferma: “L’agente di Lazaro ha avuto un incontro con la dirigenza dell’Inter. Un prestito di Valentino è ora un’opzione. Il Werder Bremen è ancora interessato ad un prestito del giocatore. Anche club inglesi e di serie A hanno mostrato interesse per il giocatore che con Conte ha trovato poco spazio. Ancora troppo presto per dire dove andrà Lazaro. Il suo agente dovrà prima discuterne con il giocatore. Ma un passaggio in prestito al Werder già a gennaio è possibile”.