L’Inter, oltre a Spinazzola dalla Roma, sta per portare a casa anche Ashley Young dal Manchester United. La visita dell’agente di Valentino Lazaro è stata indicativa in questo senso. I nerazzurri cederanno l’austriaco e stanno chiudendo in queste ore per il capitano dei Red Devils.

Al Manchester United, per liberare Young, andranno 1,5 milioni di euro più bonus legati alle presenze. Il giocatore arriverà a Milano tra domani e sabato, conferma Sky Sport.