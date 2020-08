Conte lo ‘chiama’, la pista Dzeko si scalda: “Se lascia la Roma vuole l’Inter, non la Juve”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, ha parlato anche del futuro di Edin Dzeko che, a suo dire, in caso di addio alla Roma preferirebbe la destinazione Inter, piuttosto che quella Juventus. Ecco le sue parole:

“Per Under c’è il fatto che Milik non vuole andare alla Roma, così come Dzeko che poi non vorrebbe la Juve ma bensì l’Inter. Boga lo conosco bene, è un esterno d’attacco a sinistra: andrebbero a prendere un doppione di Insigne. Il Napoli oggi ha una squadra di sette nani, c’è bisogno di centrocampisti di fisicità“.

(Fonte: TMW Radio)