Mercato Inter, futuro Lazaro non ancora definito. Eberl: “Nessuna decisione per ora”

Il ds del club tedesco ha parlato del mercato e la stampa tedesca ha inserito anche la situazione del giocatore di proprietà nerazzurra tra quelle da chiarire

Eva A. Provenzano

Non è ancora chiaro se il Borussia M'Gladach alla fine di questa stagione rinnoverà il prestito di Valentino Lazaro che gioca in Germania in prestito dall'Inter (Si era parlato di una clausola di riscatto sul contratto del giocatore ma i dirigenti tedeschi avevano smentito).

Max Eberl ha parlato in generale del mercato del club tedesco: «Non credo che ci saranno delle decisioni nelle prossime tre o quattro settimane. Le decisioni e l'intero mercato cominceranno alla fine di questa stagione. Ci sono ancora il coronavirus e le perdite finanziarie, i club devono guardare a cosa possono aspettarsi e pianificare la nuova stagione. Anche i diritti televisivi portano a tanti soldi in meno nelle casse per circa duecento mln di euro. Ci sono cose al momento imponderabili».

«Abbiamo costruito una rosa per Champions, Bundesliga e Coppa. È stato possibile perché avevamo i mezzi e perché avevamo la possibilità. A causa della pandemia, dobbiamo pensare ora a come potrebbe essere la squadra nella nuova stagione. Fondamentalmente, la squadra potrebbe essere un po' ridimensionata perché le opportunità finanziarie sono crollate. Ma questa è anche un'opportunità per i giovani giocatori di mettersi in mostra», ha concluso il direttore sportivo.

(fonte: rp-online.de)