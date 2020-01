Non solo club dalla Premier, per Valentino Lazaro c’è anche l’interesse da parte di alcuni club della Bundesliga. Secondo quanto riporta Sky Sport, il Lipsia avrebbe messo nel mirino l’austriaco. Il club tedesco, alla ricerca di un terzino destro, non ha al momento presentato un’offerta ufficiale, ma il giocatore è stato informato dell’interesse da parte del club.

