Valentino Lazaro sta per lasciare l’Inter. Il laterale austriaco, mai veramente convincente con Antonio Conte, è pronto a valutare le varie offerte arrivate nelle ultime ore. In sede, come appurato da Fcinter1908, è arrivato Giacomo Petralito, l’intermediario che sta curando l’affare in uscita. Lazaro, già chiuso prima del mercato di gennaio, avrebbe spazi ancora più limitati con l’arrivo a Milano di Young e, probabilmente, di un altro terzino.