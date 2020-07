Sky – Il Newcastle si tira indietro: non riscatterà Lazaro. Ma Inter tranquilla perché…

A differenza delle sensazioni arrivate negli ultimi giorni, sembra che il Newcastle non sia intenzionato a riscattare Valentino Lazaro al termine di questa stagione. A riportarlo è Sky Sport. Secondo l’emittente, dunque, i Magpies non sarebbero propensi a sborsare i 24 milioni di euro pattuiti con l’Inter per l’acquisto a titolo definitivo del laterale austriaco, che in nerazzurro non ha del tutto convinto.

Secondo quanto riferito, però, da Viale della Liberazione sono piuttosto tranquilli, dato che per il giocatore si sarebbero fatte avanti molte squadre. Situazione comunque in evoluzione.

(Fonte: Sky Sport)