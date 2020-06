In attesa di ottenere l’ok per il prolungamento dei contratti di Alexis Sanchez e Victor Moses fino a fine agosto, l’Inter ha deciso di allungare il prestito di uno dei suoi tesserati in un club estero. Si tratta di Valentino Lazaro, attualmente al Newcastle dallo scorso gennaio. Secondo quanto riporta la BBC, infatti, i due club avrebbero trovato l’accordo per la permanenza dell’esterno austriaco al St James’ Park fino al termine della stagione corrente.