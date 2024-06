Sky – Lazio, lunedì incontro con l’Udinese per Samardzic

Lazar Samardzic può lasciare l'Udinese in estate: lunedì è in programma un incontro di mercato con la Lazio

Lazar Samardzic può lasciare l'Udinese in estate. È una pista per la Lazio, che pensa al centrocampista per rinforzare la rosa del nuovo allenatore Marco Baroni. Come riporta Sky, nella giornata di lunedì è in programma un incontro tra i biancocelesti e il club friulano per parlare del futuro del centrocampista, la scorsa estate vicino a vestire la maglia dell'Inter.