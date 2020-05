Inter, l’ultima mossa di Leonardo può aprire il grande scenario: “Ha chiamato Icardi per…”

Arrivano segnali positivi, per l’Inter, sulla possibilità che entro il 31 maggio il Paris Saint-Germain riscatti per 70 milioni di euro il cartellino di Mauro Icardi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Leonardo, dg del club parigino, avrebbe contattato il giocatore per sondare il terreno sull’eventualità di restare in Francia a titolo definitivo, ricevendo, a quanto pare, risposte confortanti dall’argentino. Ecco che, dunque, la mossa di Leonardo apre il grande scenario per i nerazzurri. Settanta milioni di euro da reinvestire sul mercato per creare una squadra competitiva, in grado di lottare contro la Juventus:

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)