Icardi, segnali positivi dal Psg. Con Lautaro impatto economico da 150-160 milioni per l’Inter

Ci sarà movimento nel reparto offensivo dell’Inter nel prossimo mercato. Il Barcellona continua a spingere per Lautaro Martinez e in più ci sarà da risolvere la questione Icardi.

“Il Psg ha tempo fino al 31 maggio per esercitare il diritto di riscatto per Mauro Icardi. Operazione, va ricordato, da 70 milioni di euro. In questi ultimi frangenti Leonardo ha preso contatto con i dirigenti interisti e ha sondato il terreno con il centravanti argentino. I segnali appaiono positivi, ma non c’è ancora alcuna certezza sul felice esito dei pour parler. Con il passare dei giorni, insomma, il futuro dei due attaccanti argentini è sempre più collegato. È evidente, infatti, l’impatto economico dei due affari. Ora come ora ballano 150-160 milioni. Averli o non averli, quei soldi, fa una gran differenza per i conti del mercato interista. Così le riflessioni su Lautaro hanno una valenza strategica. Più che mai”, sottolinea La Gazzetta dello Sport.