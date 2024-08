Alla fine, Giovanni Leoni diventerà un nuovo giocatore del Parma. L’Inter lo ha cercato in questa finestra di mercato, ma non ha affondato

Come riporta Il Secolo XIX, "oggi Leoni diventerà un calciatore del Parma e contestualmente Alessandro Pio Riccio si trasformerà nel quattordicesimo innesto della Sampdoria. Le trattative si sono già chiuse, ma per l’ufficialità è necessario aspettare che Leoni termini, questa mattina, le visite mediche in Emilia.