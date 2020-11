Inter, nei radar c’è il primo colpo di gennaio: “Un nome che Conte insegue da 4 anni”

Il nome di Leandro Paredes è tornato con prepotenza nei radar dell’Inter, dopo esserci entrato più volte nel corso degli ultimi anni. Il centrocampista argentino del Paris Saint-Germain, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe rientrare in uno scambio con Christian Eriksen, che non riesce a imporsi in nerazzurro con Antonio Conte.

Un profilo estremamente gradito, quello dell’ex Roma all’allenatore nerazzurro. La rosea, infatti, sostiene che l’ex ct lo aveva già inserito nella lista degli acquisti circa quattro anni fa quando, dopo aver concluso la sua esperienza da commissario tecnico dell’Italia, si apprestava a sedersi sulla panchina del Chelsea:

“L’infatuazione è di lungo corso, il corteggiamento pure. Basta andare dietro di qualche anno per capire quanta stima ha Antonio Conte di Leandro Paredes e quale sia il desiderio di poterlo allenare. Estate 2016, Conte ha da poco lasciato il ruolo di c.t. dell’Italia per cominciare l’avventura al Chelsea. La Premier è il campionato tanto atteso e la voglia di mettersi subito in mostra è tanta. Conte butta giù una lista di obiettivi e diversi nomi sono ovviamente giocatori della Serie A. Tra questi ci sono Rudiger e Paredes, in uscita dalla Roma“, si legge.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)