CM – Il Liverpool piomba su Barella: “L’Inter fissa il prezzo e ha due certezze”

Il Liverpool piomba su Nicolò Barella. Lo svela calciomercato.com, per cui il centrocampista ex Cagliari è un’idea concreta di Klopp

Il Liverpool piomba su Nicolò Barella . Lo svela calciomercato.com, per cui il centrocampista ex Cagliari è un’idea concreta ora per i Reds di Jurgen Klopp.

“Klopp ora sta valutando di presentare un’offerta che possa far vacillare il presidente Steven Zhang. Partiamo da due certezze: Barella all’Inter sta bene e per il club il nazionale azzurro non è sul mercato. L’idea è quella di proseguire insieme per tanti anni ancora. Però, nella situazione attuale, tutti hanno un prezzo e quello di Nicolò è molto alto: 70/75 milioni di euro. Un messaggio che arriverà presto forte e chiaro anche al Liverpool”, si legge.