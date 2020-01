Sky – Llorente-Inter e Politano-Napoli: ecco cosa manca per l’ok definitivo. La pista Giroud…

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Llorente è sempre un obiettivo concreto per l’Inter. Da poco è terminata una cena tra Frank Trimboli, agente dello spagnolo e intermediario dell’affare Eriksen, e Ausilio e Marotta.

Llorente resta un’opzione per l’Inter anche se non è stata ancora trovata l’intesa tra Napoli e Politano. Gli agenti dell’esterno nerazzurro hanno presentato la propria proposta e il Napoli sta valutando sull’ingaggio. Ad oggi Llorente all’Inter per sei mesi può essere la soluzione anche perché, per prendere Giroud, servirà mettere sul piatto 6 milioni di euro (5 più 1 di bonus) per convincere il Chelsea.