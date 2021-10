Luis Alberto, niente feeling con Sarri: l’illusione estiva di nome Inter e ora…

Niente feeling tra Luis Alberto e Sarri in casa Lazio: lo spagnolo era già stato accostato in estate all'Inter

Ci ha sperato in estate, tanto da essersi illuso, ora ci spera di nuovo. Luis Alberto è di nuovo accostato all’Inter dopo le recenti esclusioni e i like galeotti sui social network. Lo spagnolo sogna di lavorare di nuovo con Simone Inzaghi, il feeling con Sarri non è scattato, anzi. “La sensazione è che dopo il dramma occorso ad Eriksen, lo spagnolo si sia illuso di raggiungere a Milano il suo mentore Simone Inzaghi. Speranza crollata nel tempo di un amen, dopo l’ingaggio a zero dell’ex milanista Calhanoglu”, sottolineava il Corriere della Sera. Ora il suo nome è di nuovo accostato all’Inter in un eventuale scambio con Hakan Calhanoglu.