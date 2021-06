Luis Alberto, tentazione Inter: Inzaghi lo chiama, la Lazio frena. Caicedo? Lotito pronto a…

Il tecnico chiama lo spagnolo, ma il club biancoceleste fa muro. Telefonata anche a Caicedo, Lotito spara alto

Simone Inzaghi non molla. Il nuovo allenatore dell'Inter è in pressing su diversi giocatori della Lazio, Luis Alberto in primis. Secondo quanto riporta il Messaggero, il tecnico ha chiamato il centrocampista spagnolo, chiamata confermata da uno dei manager del giocatore. "Di sicuro il blitz telefonico dell’ex allenatore biancoceleste non ha fatto piacere anzi per certi versi ha innervosito e reso ancora più bollenti i rapporti. Se tante volte c’era una possibilità per trattare con l’Inter, ormai, per quello che sta accadendo nelle ultime ore, se non è bruciata, poco ci manca", si legge sul quotidiano.