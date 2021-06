Inzaghi: “Concentrato in questa nuova ed entusiasmante avventura con l’Inter”

La lettera di Simone Inzaghi ai tifosi della Lazio, pubblicata nell'edizione odierna del Corriere dello Sport

"Non è stato facile, (e non lo è tuttora), voltare pagina. Non è una cosa che si può fare in un minuto, o in una settimana. Ci vorrà tempo per elaborare le emozioni e un cambiamento così radicale, dove le emozioni si scontrano l’una contro l’altra. Non ho problemi ad ammettere che lasciare la Lazio sia stata una delle scelte più complicate della mia vita, non ho avuto ancora nemmeno la forza di andare a svuotare l’armadietto a Formello".