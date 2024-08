TS – Inter: Bisseck vince il festival nuove proposte. Correa, eppur si muove

Il quotidiano sportivo promuove pure Correa che contro il Chelsea ha regalato a Thuram l'assist per il vantaggio nerazzurro. Di lui si legge: "Correa: Eppur si muove. Nel senso che dopo averlo messo nella colonna ‘da rivedere’ per tutte le amichevoli estive, stavolta il Tucu emette segnali incoraggianti. L’assist a Thuram, ma non solo: anche se non ruba certo gli occhi agli spettatori, è molto meno negativo che in altre uscite e per questo lo premiamo promuovendolo". Il giocatore è tra quelli in esubero e il club nerazzurro conta di piazzarlo entro la fine del mercato.