SM – Lukaku via? Risposta Inter: “Verrà appeso un cartello accanto al logo in sede”

Il futuro di Romelu Lukaku è l'argomento caldo di queste ore in casa Inter. Il club nerazzurro si attende un rilancio dei Blues

"Non c'è ancora, ma presto verrà appeso un cartello accanto al nuovo logo sulla sede di Via della Liberazione con un: 'Non è in vendita' gigante. L'Inter non ha alcuna intenzione né esigenza di vendere Lukaku. Per il Chelsea, dopo il no per Haaland, Rom sta diventando un'ossessione. I Blues hanno alzato da 100 a 110 i milioni dell'offerta, ma l'Inter non vende e Lukaku non ci pensa a lasciare il suo regno milanese".