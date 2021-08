Sky – Lukaku, Inter rifiuta anche seconda offerta di 110 mln. Chelsea, altro rilancio a…

La pista di mercato che potrebbe portare Romelu Lukaku a vestire nuovamente la maglia del Chelsea si scalda sempre di più

La pista di mercato che potrebbe portare Romelu Lukaku a vestire nuovamente la maglia del Chelsea si scalda sempre di più. A raccontare gli ultimi sviluppi è Sky Sport. Secondo le ultime indiscrezioni, l'Inter avrebbe rifiutato nelle scorse ore una seconda offerta del club londinese, pari a 110 milioni, con all'interno il cartellino di Marcos Alonso. Ma il pressing dall'Inghilterra è destinato a non fermarsi.

Dall'Inter, infatti, si aspettano un ulteriore rilancio del Chelsea, che potrebbe salire a 120 milioni di euro. E quella, secondo Sky Sport, potrebbe essere una cifra presa in grande considerazione dal club nerazzurro. Da parte sua, visto il fortissimo corteggiamento dei Blues, il giocatore starebbe riflettendo sul da farsi, da una parte lusingato dal corteggiamento di un club che conosce bene, dall'altro consapevole del ridimensionamento a cui sta andando incontro il progetto interista. Smentita, invece, la presenza a Milano del figlio di Roman Abramovich, patron del Chelsea, per convincere il giocatore a trasferirsi nuovamente in Inghilterra.