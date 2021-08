Lukaku-Chelsea, ci siamo: bonus alla firma, ecco tutte le cifre del contratto

Tutte le cifre dell'ingaggio che Big Rom percepirà al Chelsea: previsto anche un bonus speciale alla firma sul contratto

Ormai l'intesa sull'asse Milano-Londra per Romelu Lukaku è totale. Nelle prossime ore arriveranno le visite mediche e poi la firma sul contratto. Come svelato da La Repubblica, "Lukaku ha accettato l'offerta di Abramovich di 15 milioni di euro a stagione - più 3 milioni alla firma - per quattro anni", si legge. Queste le cifre accettate dal belga, pronto a dire addio all'Inter per tornare a giocare con la maglia del Chelsea.