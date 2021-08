Lukaku dall’Inter al Chelsea, effetto domino punte: da Dzeko a Zapata e Abraham

L'ormai imminente passaggio di Big Rom a Londra scatena il domino degli attaccanti: gli aggiornamenti da Sky Sport

Ne parla così Sky Sport: “La posizione di Abraham è legata all'effetto domino scatenato dalla ormai prossima partenza di Romelu Lukaku direzione Chelsea. Oltre a Duvan Zapata dell'Atalanta, infatti, l'Inter pensa con decisione a Edin Dzeko per sostituire il centravanti belga. Soluzione gradita allo stesso Dzeko, che ha un'intesa di massima con il club nerazzurro. La Roma, che a sua volta si sta già preparando a perdere il bosniaco, ha già attivato la prima pista per coprirne l'eventuale partenza: il primo nome che figura nella lista del General Manager Tiago Pinto è appunto quello di Abraham, passato in carriera anche per i prestiti a Bristol City, Swansea e Aston Villa”. Niente Atalanta per Abraham: è sfida tra Roma e Arsenal.