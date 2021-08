Chiusura in dirittura d’arrivo, Pedullà: “Lukaku-Chelsea, hot, hot, hot”

Con questa espressione il giornalista esperto di mercato ha fatto capire che la trattativa per il passaggio del calciatore al club londinese è entrata nelle fasi finali

La trattativa per l'approdo di Lukaku al Chelsea è arrivata in pratica agli sgoccioli. Alfredo Pedullà, dal suo profilo Twitter, fa capire che l'operazione per il trasferimento dall'Interal club londinese è "calda".