Lukaku-Chelsea per 120 mln? Quanti ne entrerebbero davvero nelle casse Inter

L'approfondimento economico della Gazzetta dello Sport sulla situazione che riguarda l'Inter, Big Rom e il Chelsea

Alessandro Cosattini

Quale sarebbe l’incasso reale dalla cessione di Romelu Lukaku?La Gazzetta dello Sport oggi ha un interessante approfondimento economico sulla questione che riguarda Big Rom, l’Inter e il Chelsea e pone l’accento su quanto entrerebbe davvero nelle casse dei nerazzurri con l’addio del belga. Ora è in arrivo una proposta da 120 milioni e questo potrebbe cambiare il pacchetto dei costi accessori.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, “la prassi vuole che sia la società venditrice ad assumersi, per esempio, l’onere del cosiddetto contributo di solidarietà in favore dei club in cui il centravanti belga si è formato tra i 12 e i 23 anni. Secondo la Fifa, ai club in questione va il 5 per cento del transfer: scendendo nel dettaglio, il 2,25 per cento all’Anderlecht, il 2 per cento al Chelsea e la restante quota (0,75) all’Everton. La curiosità è che i Blues potrebbero rinunciare ai circa 2 milioni (sulla base di vendita a 100 milioni) che spettano loro".

Abbiamo sottolineato già nei giorni scorsi la presenza della clausola sulla rivendita di Big Rom pro Manchester United. E Gazzetta entra nei dettagli anche del pagamento del cartellino dell'attaccante ai Red Devils, ancora non completato come da accordi iniziali: "Invece non si tirerà di sicuro indietro il Manchester United che ha strappato un 6 per cento sulla rivendita di Romelu. Si tratta di 7,2 milioni e passa ai quali il club inglese certo non rinuncerà. Tanto più che ai Red Devils mancano ancora 3 rate delle 6 previste, su base triennale, per il pagamento del cartellino di Lukaku da parte dell’Inter. Insomma, dei circa 75 milioni (65 di base più 10 di bonus già maturati) pattuiti al momento dell’acquisto, ne sono stati versati soltanto 35: quindi ne restano in sospeso una quarantina".

Complessivamente, dunque, tra tutti i costi accessori, quanto entrerebbe davvero nelle casse dell'Inter dalla cessione di Lukaku per 120 milioni? Lo svela nel dettaglio l'approfondimento della rosea: "Si capisce bene, allora, come la ricca avance della società di Roman Abramovich non porterebbe effettivamente 100 milioni sui conti di Zhang, visto che intanto — ricapitolando — andrebbero sottratti 6 milioni per la solidarietà Fifa e 6 per la clausola pro United. Se poi ci aggiungiamo gli altri 40 da versare al club dei Glazer, è evidente che in cassa nerazzurra resterebbe molto meno. Se il Chelsea pagasse 120 milioni, ne andrebbero sottratti 53,2 e quindi all’Inter andrebbero più meno 67 milioni. E ciò spiega tutte le cautele di queste ore”, si legge.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)