CorSera – Lukaku-Chelsea, no da oltre 100mln: la cifra che l’Inter non rifiuterà

I nerazzurri finora hanno detto no alle proposte dei Blues, ma di fronte a questa cifra lasceranno partire Big Rom

L’ Inter ha già detto no a oltre 100 milioni per Romelu Lukaku . Chiedono di più i nerazzurri per il cartellino dell’attaccante belga e c’è una cifra esatta individuata dalla dirigenza per l’eventuale cessione di Big Rom in questa finestra di mercato. La svela il Corriere della Sera oggi, entrando nei dettagli della situazione.

“Il Chelsea, preso atto del rifiuto del Borussia Dortmund che non vuole privarsi di Erling Haaland, ha dirottato attenzioni e assegni su Lukaku. La prima offerta per convincere l’Inter non è stata giudicata sufficiente: 100 milioni più Marcos Alonso, valutato 15. Non bastano al club nerazzurro che dovrebbe poi acquistare uno-due sostituiti, Duvan Zapata o Vlahovic, e allo stesso tempo giustificare una cessione pesantissima e difficile da digerire per i tifosi. La cifra in grado di abbattere le resistenze è fissata in 130 milioni cash. Se i Blues ci arriveranno, ed è possibile, l’Inter non rifiuterà”, si legge.