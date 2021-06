In UK – Parole Lukaku hanno inferto un duro colpo alle speranze Chelsea. “Eppure l’agente…”

Le parole di Romelu Lukaku dal ritiro del Belgio hanno fatto il giro del mondo e hanno avuto ripercussioni anche in Inghilterra

Le parole di Romelu Lukaku dal ritiro del Belgio hanno fatto il giro del mondo e hanno avuto ripercussioni anche in Inghilterra. "Le parole di Lukaku hanno inferto un duro colpo alle speranze del Chelsea di riacquistarlo", ha scritto infatti l'edizione online del Telegraph. L'addio di Antonio Conte ha rilanciato l'ipotesi di un addio di Lukaku, con il Chelsea che si era mosso per valutare la posizione del centravanti belga. "L'agente di Lukaku era a Oporto per vedere il Chelsea in finale di Champions ma il giocatore ha confermato che è contento di restare all'Inter", aggiunge poi il quotidiano.