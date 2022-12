Inter, trattativa Lukaku: il Chelsea vuole inserire un elemento nuovo nell’accordo

Lukaku in estate è tornato all'Inter in prestito secco dal Chelsea per una stagione, ma i due club hanno già stretto un accordo verbale

Marco Macca

Romelu Lukaku la scorsa estate è tornato all'Inter in prestito secco dal Chelsea per una stagione, ma i due club hanno già stretto un accordo verbale per sedersi al tavolo e prolungare di un'altra stagione la permanenza dell'attaccante belga a Milano. Secondo Tuttosport, i Blues punteranno a inserire nella trattativa un diritto di riscatto:

"Il Chelsea chiaramente punta a confermare, se non aumentare, le cifre pattuite sei mesi fa: 7.86 milioni più 3 di bonus per il prestito e 8.5 milioni dei 12 d'ingaggio pagati dall'Inter. La società nerazzurra, complice una prima parte di annata del belga passata per lo più in infermeria, lavorerà invece per abbassarle. Quasi certamente stavolta il Chelsea chiederà di inserire per l’estate del 2024 (quando Lukaku avrà 31 anni) almeno un diritto di riscatto e la cifra potrebbe aggirarsi intorno ai 45 milioni, ovvero il peso di “Big Rom” nel bilancio dei Blues a quella data".

