Brozovic-Inter, legame solidissimo: “Veterano, idolo dei tifosi. E ha rifiutato tanti top club”

Anche ieri, una prestazione solidissima. Marcelo Brozovic è uno dei pilastri della Croazia che sogna la seconda finale mondiale consecutiva. Un pilastro del proprio Paese, ma anche dell'Inter . Un legame, quello con i nerazzurri, che, come racconta la Gazzetta dello Sport, è più che mai solido:

"Marcelo Brozovic è uno dei veterani dell’Inter. Arrivato nel gennaio del 2015, con il passare del tempo è diventato imprescindibile - in mezzo al campo - e idolo dei tifosi nerazzurri. Legame solidissimo, quello tra Brozo e l’Inter: più volte il centrocampista ha rifiutato offerte di top-club in Europa e oggi, con le sue 243 partite, è il croato più presente di sempre in Serie A".