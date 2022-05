Lukaku, Inter vuole chiudere entro giugno: motivi fiscali. A Dybala chiesto di…

Il club nerazzurro deve definire la strategia giusta per rinforzare l'attacco. E ancora una volta il destino del belga e dell'argentino si intrecciano come era successo in passato

Eva A. Provenzano

I loro destini si erano incrociati quando Lukakupoteva approdare alla Juventus, ma Dybala disse no alla cessione che gli aveva proposto la Juventus. Pure stavolta sul cammino dell'argentino c'è il belga. L'Inter avrebbe preso tempo con l'ex bianconero. Perché Ausilio sta cercando prima di capire cosa può accadere con l'ex nerazzurro. Martedì dovrebbe esserci l'incontro con il legale del calciatore e si capirà di più sul prossimo attaccante dell'Inter.

C'è sicuramente una data - spiega calciomercato.com - che può essere considerata come quella della deadline per capire quale dei due attaccanti arriverà a Milano. Se il club nerazzurro riuscisse a chiudere entro la fine di giugno, potrebbe ancora usufruire dei vantaggi del decreto crescita e rientrare nel regime di agevolazione fiscale.

Se fino ad allora l'affare Lukaku non prendesse corpo difficilmente lo farebbe in seguito a quella data perché a quel punto l'Inter dovrebbe pagare l'ingaggio al netto delle tasse per intero e a quel punto la società nerazzurra virerebbe su Dybala.

