Lukaku ha fretta, rientro anticipato a mercoledì. Nel pomeriggio l’appuntamento clou

"Un giorno in meno in Sardegna, un giorno più per l’Inter. D’accordo con i nerazzurri, ieri Romelu ha modificato il suo piano di sbarco su Milano: lo aspettavano giovedì 30 giugno, ma si è scelto di anticipare a mercoledì 29. E sarà una giornata da ricordare, anche se presumibilmente diversa da quella di due anni fa, quando la folla lo accompagnò come un liberatore all’ingresso in città. La Curva Nord ha già detto che non ci sarà con i cori e i bandieroni. In ogni caso, il Lukaku-day partirà la mattina presto con un volo privato da Olbia a Linate e poi via per le visite mediche da tenere tutto in giornata, sempre secondo il solito ordine. All’Humanitas di Rozzano lo aspettano già, poi il passaggio al Coni per ottenere l’idoneità sportiva", riporta La Gazzetta dello Sport.