Repubblica – Inter-Lukaku, giorni fondamentali: Rom incontra il Chelsea. Ecco cosa filtra

Marco Macca

Quella che sta per iniziare potrebbe essere una settimana fondamentale per il mercato dell'Inter. Non solo per Paulo Dybala, ma anche per Romelu Lukaku. Che, secondo Repubblica, nei prossimi giorni incontrerà il Chelsea per capire i margini di un possibile prestito in nerazzurro:

"Sette giorni fondamentali anche per l’affare Lukaku: il suo avvocato parlerà con il Chelsea per capire come si possa arrivare a un accordo. Se dal punto di vista tecnico Tuchel non si dispererebbe per l’addio del belga, la società la pensa diversamente: Lukaku pesa a bilancio per 92milioni".

(Fonte: Repubblica)