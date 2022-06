CdS – Inter, Inzaghi e Zhang primi sponsor di Lukaku. L’affare è già storia

"Big Rom si prepara a rivoluzionare il mondo Inter. Non solo in campo, ma anche fuori. Per chi si fosse dimenticato del passato, sta per indossare di nuovo la maglia nerazzurra uno dei pochi giocatori al mondo in grado di cambiare fisionomia non solo alla squadra, ma anche a tutto quello che le ruota intorno. D'accordo, il brand Lukaku non è sul livello di quello di CR7 e il belga non ha neppure i followers su Instagram di Dybala. Ciò premesso, Simone Inzaghi non ha avuto dubbi sul giocatore da chiedere come primo acquisto: Romelu Lukaku. L'allenatore di Piacenza nella sua valutazione è stato spinto da considerazioni solo tecniche; la società, che ha scelto di accontentarlo, ha detto sì basandosi anche sull'aspetto economico e sui benefici che sarebbero ricaduti a pioggia su tutto il mondo Inter. A conti fatti, aver ripreso l'ex Chelsea in prestito per una stagione, a 8 milioni più 5 di bonus, è considerato sia alla Pinetina sia in viale della Liberazione un colpo destinato a entrare nella storia del calcio mercato. Anche perché l'estate precedente era stato venduto per 115 milioni", si legge sul quotidiano.