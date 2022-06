Inter, mercoledì arriva Lukaku: il programma. E dall’11 luglio torna alla Pinetina

Cresce l'attesa per rivedere Romelu Lukaku a Milano. Mercoledì Big Rom si concederà solo un assaggino della città. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’atteso Lukaku-day si risolverà tutto in una giornata in attesa di approfondire dopo: partenza dall’aeroporto di Olbia con volo privato di mattina presto, arrivo a Linate e trasferimento per le visite mediche. La prima parte all’Humanitas di Rozzano, in cui ci si è già attrezzati per il piccolo evento, e poi passaggio al Coni di Milano per l’idoneità sportiva.