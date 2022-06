Lukaku sempre più vicino all’Inter, decisiva… mamma Adolphine: l’aneddoto

Il ruolo chiave di mamma Adolphine per il ritorno - sempre più vicino - di Romelu Lukaku all’Inter. Ne parla oggi La Repubblica, che si sofferma anche sugli aspetti extra campo della vicenda appunto: “Dall'Inghilterra, in caso di ritorno all'Inter, Big Rom dovrà riportare anche le auto, che ha trasferito oltre Manica. E non è escluso che in Italia lo raggiungeranno anche il piccolo Romeo, tre anni e mezzo, e mamma Adolphine, che oggi vivono in Belgio.