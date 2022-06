Lukaku entusiasta, ha già avvisato i compagni. L’Inter attende il Chelsea: slitta il sì

Nella giornata di ieri doveva essere un summit tra Inter e Chelsea, ma il presidente dei Blues ha rimandato per impegni

Andrea Della Sala

Prosegue la trattativa per riportare Romelu Lukaku all'Inter. Il centravanti sta aspettando il via libera per poter tornare a Milano e vestire di nuovo la maglia nerazzurra.

"Lukaku sta per riabbracciare l’Inter e Milano. Rom e City Life, la casa lasciata l’agosto di un anno fa. Ma mai dimenticata. Soprattutto, mai venduta. La strada è tracciata, in fondo non è che ci sia neppure troppo da aspettare. Devono conciliare tempistiche che non sono semplicissime da gestire. E magari pure qualche ritardo tecnico. Ieri, per esempio, era atteso il vertice telefonico tra l’Inter e il Chelsea per andare ancora più in profondità sul ritorno del belga in nerazzurro. In realtà un contatto tra le parti c’è stato, ma semplicemente per rinviare la questione di qualche ora. È stata una richiesta del proprietario del Chelsea, Todd Boehly, impossibilitato a presenziare alla conference call dopo esser volato per impegni di lavoro negli Stati Uniti", racconta La Gazzetta dello Sport.

"Da capire se il vertice avverrà già oggi oppure a questo punto avrà luogo da lunedì in poi. Il contatto telefonico non servirà a trattare, in realtà l’Inter attende semplicemente una risposta da parte dei Blues alla prima offerta stipulata da 5 milioni di euro. Marotta e Ausilio attendono di conoscere una cifra che il Chelsea fin qui non ha ancora stabilito. È probabile che all’Inter sarà necessario in qualche modo raddoppiare la prima proposta, arrivando a toccare quota 10 milioni tra parte fissa e bonus per il prestito secco di un anno. L’affare sarà comunque svincolato da altri nomi che sono in ballo tra Inter e Chelsea. I Blues hanno individuato in Dumfries un giocatore interessante, profilo indicato dal tecnico Thomas Tuchel. L’Inter lo valuta non meno di 40 milioni di euro, le discussioni vanno avanti parallelamente a quelle per Lukaku e potrebbero richiedere tempi più lunghi".

"Non c’è molto da negoziare: oltre quota 10 milioni l’Inter non può e non vuole andare. L’affare va necessariamente fatto entro il 30 giugno, per poter applicare il Decreto Crescita all’attaccante. Ma la fretta si scontra con i problemi “organizzativi” della nuova proprietà del Chelsea. Le tempistiche non possono essere rapidissime. Questo non impedisce comunque all’Inter di essere molto fiduciosa sulla riuscita dell’affare. Lukaku è lì che aspetta. Si può raccontare anche un piccolo retroscena al riguardo: diversi ex compagni di squadra sono stati contattati dal belga, chi via messaggio chi attraverso telefonate, con parole entusiaste, scritte o pronunciate da chi sa che il più è ormai fatto, per il ritorno", rivela il quotidiano.