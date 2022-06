Pedullà – Inter-Lukaku, Inzaghi non vede l’ora: “Una volta Rom gli disse…”

Le possibilità sono poche, per non dire minime. Ma, finché ci sarà uno spiraglio per riportare Romelu Lukaku a Milano, l'Inter vuole provarci

Le possibilità sono poche, per non dire minime. Ma, finché ci sarà uno spiraglio per riportare Romelu Lukaku a Milano, l'Inter vuole provarci. Se lo augura Simone Inzaghi, che non vedrebbe l'ora di riabbracciare il belga. Scrive Alfredo Pedullà: