In Inghilterra – Lukaku, le ipotesi Milan e Newcastle le rifiuterebbe. Il Chelsea…

La stampa inglese parla del calciatore belga e delle difficoltà riscontrate al club londinese che ora può cederlo o dargli un'altra chance per la prossima stagione

Eva A. Provenzano

In Inghilterra fari continuamente puntati sul futuro di Romelu Lukaku. Il presente parla di un momento difficile del giocatore belga, che non ha trovato nel Chelsea quello che pensava di trovare quando ha lasciato l'Inter. Soprattutto non ha trovato lo spazio che credeva di meritare, non ha trovato l'intesa con Tuchel che lo impiega con lumicino e non lo ha fatto giocare neanche contro l'Everton.

La stampa inglese nei giorni scorsi ha parlato di altre ipotesi per il suo futuro, come il Milan - addirittura - o come il Newcastle, e sempre dal Regno Unito arriva la versione secondo la quale "l'attaccante rifiuterà i trasferimenti club rossonero o al Newcastle United, che si dice abbiano entrambi interesse nei confronti del giocatore".

In ogni caso, dalla cessione del calciatore il club londinese non sarebbe in grado di recuperare tutti i 97,5 milioni di sterline che il club ha versato per lui la scorsa estate, nelle casse dell'Inter. Quindi ci sono effettivamente due opzioni per i Blues: o venderlo e cercare di attutire comunque le perdite, o dargli un'altra chance, un'altra stagione a Stamford Bridge sperando di ottenere il meglio da lui.

(Fonte: football.london)