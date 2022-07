SM – Inter, Lukaku freme: ecco quando si presenterà ad Appiano per lavorare con Inzaghi

Una voglia matta di Inter, per tornare a lasciare il segno. Romelu Lukaku non vede l'ora di rituffarsi nella sua seconda avventura nerazzurra

Una voglia matta di Inter, per tornare a lasciare il segno e farsi perdonare l'addio della scorsa estate. Romelu Lukaku non vede l'ora di rituffarsi nella sua seconda avventura nerazzurra. Tanto che, come abbiamo visto, l'attaccante belga non solo si è tagliato lo stipendio (passando dai 12,5 milioni di euro percepiti al Chelsea agli 8,5 milioni per il 22-23 all'Inter), ma non solo.